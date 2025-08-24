Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 15:06
4820

Бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов умер в США

В США скончался бывший ведущий Вестей Ростов

Юрий Ростов. Обложка © ТАСС / Анатолий Морковкин

Юрий Ростов. Обложка © ТАСС / Анатолий Морковкин

Известный российский журналист и бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов умер в США. О его кончине сообщил тележурналист, режиссёр и продюсер Михаил Дегтярь, передаёт РБК.

Обстоятельства смерти журналиста не уточняются.

Выпуск «Вестей» от 7 ноября 1991 года, где Юрий Ростов вступил в оживлённую перепалку с режиссёром Сергеем Уваркиным, запомнился многим. Его фраза «Режиссёр Уваркин, не объяснишь, что у нас происходит уже столько времени» впоследствии стала крылатой. В 1993 году Ростов переехал в США, начав карьеру корреспондента «Вестей». Однако к концу 1990-х он сменил журналистику на брокерскую деятельность. Позже Юрий возглавил отдел новостей в телерадиовещательной корпорации WMNB, ориентированной на русскоязычную аудиторию.
Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая

Ранее на 84-м году жизни умер актёр сериалов «Ищейка» и «Отпуск» Евгений Туренко. Кроме того, он является автором двух поэтических сборников: «Пусть сады цветут» (2006) и «Я возвращу тебя в тот день» (2008).

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar