Бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов умер в США
Юрий Ростов. Обложка © ТАСС / Анатолий Морковкин
Известный российский журналист и бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов умер в США. О его кончине сообщил тележурналист, режиссёр и продюсер Михаил Дегтярь, передаёт РБК.
Обстоятельства смерти журналиста не уточняются.
Выпуск «Вестей» от 7 ноября 1991 года, где Юрий Ростов вступил в оживлённую перепалку с режиссёром Сергеем Уваркиным, запомнился многим. Его фраза «Режиссёр Уваркин, не объяснишь, что у нас происходит уже столько времени» впоследствии стала крылатой. В 1993 году Ростов переехал в США, начав карьеру корреспондента «Вестей». Однако к концу 1990-х он сменил журналистику на брокерскую деятельность. Позже Юрий возглавил отдел новостей в телерадиовещательной корпорации WMNB, ориентированной на русскоязычную аудиторию.
