24 августа, 14:59

Актёр Туренко, известный по сериалам «Ищейка» и «Отпуск», умер в 83 года

Актёр Туренко, снявшийся в сериалах Ищейка и Отпуск, умер в 83 года

Обложка © VK / Краснодарское отделение СТД РФ

Скончался актёр Евгений Туренко, снимавшийся в популярных сериалах «Ищейка» и «Отпуск». Об этом сообщает Краснодарское отделение Союза театральных деятелей России в соцсети «Вконтакте».

«На 84-м году жизни не стало заслуженного артиста Кубани, лауреата премии Марийского комсомола, артиста Краснодарского краевого Музыкального театра ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова Евгения Владимировича Туренко», — говорится в некрологе.

Евгений Туренко выступал в Оренбургском государственном театре оперетты, а впоследствии присоединился к труппе Марийского государственного музыкального театра им. Шкетана. Актёр также участвовал в съёмках таких проектов, как «Ищейка-3» и «Отпуск». Кроме того, он является автором двух поэтических сборников: «Пусть сады цветут» (2006) и «Я возвращу тебя в тот день» (2008). Причины смерти артиста не раскрываются.

Ранее сообщалось, что на 98-м году жизни скончался американский актёр и режиссёр Дэвид Кетчам. Наибольшую известность ему принесла роль Агента 13 в культовой франшизе «Напряги извилины».

