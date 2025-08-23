Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
Заслуженный педагог ГИТИСа Вербицкая умерла в 95 лет
Анастасия Вербицкая. Обложка © Telegram / ГИТИС
На 96-м году жизни скончалась легендарный преподаватель ГИТИСа, признанный во всём мире эксперт по сценическому движению и фехтованию, Заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая. Об этом проинформировала пресс-служба вуза.
«На 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая — выдающийся педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России», — сообщили представители ГИТИСа.
Почти 40 лет она воспитывала поколения актёров, обучая их не только виртуозному владению рапирой и шпагой, но и умению противостоять жизненным невзгодам. В вузе подчеркнули, что этот уникальный урок часто оказывался ценнее любых профессиональных навыков.
Прощание с Анастасией Всеволодовной пройдёт в понедельник, 25 августа, в 11:00 в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, после чего тело будет кремировано в Николо-Архангельском крематории в 12:40.
