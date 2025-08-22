Вдова Евдокимова назвала причину его смерти — рак лёгких

Причиной смерти заслуженного артиста России и народного артиста Белорусской ССР Ярослава Евдокимова стал рак лёгких. Об этом сообщила его вдова, передаёт ТАСС.

Певец скончался в Минске, где он длительное время лечился от рака. По словам близких, до последнего артист пытался вести активный образ жизни, путешествовать и проводить время с родными.

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в Ровенской области. Он окончил Львовское музыкальное училище, а популярность приобрёл в 1980-е годы, выступая с ансамблем «Белорусские песняры» и исполняя хиты «Фантазёр», «За околицей», «Колодец», «Не спеши». Его узнаваемый голос сделал его одним из самых любимых исполнителей советской эстрады.