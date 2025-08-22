Мессенджер MAX
22 августа, 10:59

«Отменённый» в России Ярослав Евдокимов умер в Минске: Как прошли последние дни артиста

Обложка © YouTube/ Ярослав Евдокимов - Фантазёр

78-летний певец Ярослав Евдокимов, по предварительным данным, скончался в Минске. Об этом сообщает SHOT. Артист длительное время лечился от рака.

В России Евдокимов давно не выступал. Ряд его концертов был отменён после того, как певца обвинили в антироссийской позиции.

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в Ровенской области. Окончил Львовское музыкальное училище, после чего поступил в Минский оперный театр. В 1980-е годы стал популярным эстрадным исполнителем, работал с ансамблем «Белорусские песняры». Наибольшую известность ему принесли хиты «Фантазёр», «За околицей», «Колодец», «Не спеши». Его бархатный голос и манера исполнения сделали его одним из самых узнаваемых артистов советской эстрады.

Похороны и прощание пройдут в Минске — там у певца живёт дочь.

