«Отменённый» в России Ярослав Евдокимов умер в Минске: Как прошли последние дни артиста

78-летний певец Ярослав Евдокимов, по предварительным данным, скончался в Минске. Об этом сообщает SHOT. Артист длительное время лечился от рака.

В России Евдокимов давно не выступал. Ряд его концертов был отменён после того, как певца обвинили в антироссийской позиции.

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в Ровенской области. Окончил Львовское музыкальное училище, после чего поступил в Минский оперный театр. В 1980-е годы стал популярным эстрадным исполнителем, работал с ансамблем «Белорусские песняры». Наибольшую известность ему принесли хиты «Фантазёр», «За околицей», «Колодец», «Не спеши». Его бархатный голос и манера исполнения сделали его одним из самых узнаваемых артистов советской эстрады.