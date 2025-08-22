Умер исполнитель знаменитой песни «Фантазёр» Ярослав Евдокимов

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазёра! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря», — написала вдова музыканта.

История Евдокимова началась в украинском Ровно в ноябре 1946 года. Однако именно Белоруссия стала местом, где артист провёл значительную часть своей жизни и где сформировался его уникальный талант. В начале 1980-х годов его карьера начала набирать обороты, и к 1985 году, когда он появился на сцене «Песни года», Евдокимов уже был признанным певцом. Настоящим триумфом стало его выступление на «Песне года-89» с композицией «Фантазёр», которая моментально завоевала сердца слушателей. В 90-х Евдокимов переехал в российскую столицу и стал солистом «Мосэстрады». В 2006 году президент Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного артиста России. В последние годы жил в Европе, продолжая изредка давать концерты за границей.