79-летняя актриса Шельменкина умерла, потерявшись в лесу в Нижегородской области

Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина найдена погибшей после исчезновения в лесу. Она пропала в лесных массивах Нижегородской области, передаёт rg.ru.

Нижегородский государственный академический театр кукол подтвердил печальную информацию о гибели 79-летней актрисы. По сведениям поисково-спасательного отряда «Рысь», Софья Шельменкина отправилась в лес в Семёновском районе 7 августа и с тех пор не давала о себе знать. Информацию подтвердили и в Нижегородском государственном академическом театре кукол.

«Софью Сергеевну всегда отличали профессионализм, скромность и преданность театру. Театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Софьи Сергеевны», — говорится на сайте.

Церемония прощания с Софьей Шельменкиной прошла во вторник, 19 августа, в полдень, в храме блаженной Матроны Московской.

Родившаяся в 1946 году Софья Шельменкина получила театральное образование в Горьковском театральном училище. Свою профессиональную карьеру она начала в Ставропольском театре кукол, где работала до 1968 года. Затем артистка присоединилась к Горьковскому театру кукол, посвятив сцене более пяти десятилетий своей жизни. За годы творческой деятельности Софья Шельменкина воплотила на сцене свыше сорока образов.