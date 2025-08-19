Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 10:35

Экс-хоккеист Салавата Юлаева и тренер Полозов умер на 60-м году жизни

Обложка © Пресс-служба ХК «Торос»

Умер бывший хоккеист «Салавата Юлаева» и тренер Константин Полозов. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Торос». Ему было 59 лет.

«Константин Александрович долгие годы провел, защищая цвета «Салавата Юлаева», был воспитанником уфимского клуба. С Нефтекамском его связала тренерская деятельность, с момента основания успешно работал в молодежной команде «Батыр», с которой выигрывал серебро и бронзу МХЛ-Б», — указано в сообщении.

Пресс-служба СЮ также выразила соболезнования родным и близким умершего.

«Константин Александрович – воспитанник «Салавата Юлаева». Он провёл в составе нашей команды 15 сезонов. После окончания игровой карьеры Константин Александрович тренировал «Толпар» и «Торос». Вместе с нефтекамской командой он стал обладателем Кубка Братины», — говорится в сообщении.

Полозов выступал на позиции нападающего за «Салават Юлаев», уфимский «Авангард», свердловский СКА, «Новойл». Стал трёхкратным призёром чемпионатов России (1995—1997) и обладателем Кубка Международной федерации хоккея (1994). Тренировал «Толпар», «Батыр», «Торос», «Ижсталь». В последние годы работал с командой «Салавата Юлаева» U-17.

Ранее сообщалось, что хоккейный тренер Дмитрий Андреев скоропостижно умер после увольнения. Ему было 53 года.

