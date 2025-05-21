В Магнитогорске хоккеист отвёз детей в школу и умер в машине на 34-м году жизни

Российский хоккеист Кирилл Лебедев умер в возрасте 33 лет в Челябинской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у мужчины остановилось сердце, когда он был за рулём. Сегодня 33-летний спортсмен около девяти утра повёз двух детей в школу в Магнитогорске. Затем он вернулся в машину и собирался ехать по своим делам. Однако внезапно ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую, но Лебедев умер до приезда медиков.

Лебедев играл на позиции нападающего. Выступал за такие команды, как магнитогорский «Металлург», новокузнецкий «Металлург», «Сибирь», «Сочи», «Южный Урал», «Рубин», альметьевский «Нефтяник», «Рязань», «Дизель», «Кубань», «Стальные лисы», «Сибирские снайперы», китайские «Куньлунь Ред Стар» и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», казахстанские «Торпедо» и «Сарыарка», шведский «Бурос», американскую «Индиану Айс». В составе молодёжки магнитогорского «Металлург» он выиграл Кубок Харламова в 2010 году. Затем Лебедев основал хоккейную школу Lebedev Hockey School для детей 2012-2016 года рождения. В 2022 году завершил карьеру, в последние годы вёл блог, где рассказывал о любимом виде спорта.