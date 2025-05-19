В возрасте 23 лет трагически погиб экс-игрок «Динамо» и обладатель Кубка Харламова

В возрасте 23 лет трагически погиб Олег Гофман, бывший хоккеист «Динамо» и обладатель Кубка Харламова. О его смерти сообщила пресс-служба московского клуба.

«Ранним утром 18 мая в результате несчастного случая ушёл из жизни бывший динамовский защитник Олег Гофман. Хоккейный клуб «Динамо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Хоккейную карьеру Гофман начал в «Динамо», где прошёл через молодёжную систему и провёл 166 матчей, завоевав Кубок Харламова в 2021 году. После «Динамо» защитник выступал за различные клубы, включая тульский АКМ, «Рязань-ВДВ», красноярский «Сокол», казахстанские «Сарыарку» и «Бейбарыс», где он играл в сезоне 2024/25. Прощание с хоккеистом состоится 20 мая.