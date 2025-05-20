Четырёхкратный чемпион России по боксу умер в 54 года
Четырёхкратный чемпион России по боксу Шкаликов из Копейска умер в 54 года
Александр Шкаликов. Обложка © VK / Федерация бокса Челябинской области
В возрасте 54 лет скончался четырёхкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов. Федерация бокса Челябинской области сообщила, что в последние годы он боролся с тяжёлой болезнью.
«Ушёл из жизни мастер спорта международного класса по боксу, четырехкратный чемпион России, серебряный призёр Игр доброй воли, участник чемпионатов мира и Европы Александр Шкаликов», — говорится в сообщении.
Шкаликов был выдающимся спортсменом, четырежды завоевавшим титул чемпиона России (1992-1995). Он также стал серебряным призером Игр доброй воли в 1994 году и представлял страну на чемпионатах мира и Европы в том же году. Прощание со спортсменом состоится 22 мая в Копейске.
А ранее сообщалось, что в возрасте 23 лет погиб Олег Гофман, бывший хоккеист «Динамо» и обладатель Кубка Харламова. Его смерть наступила в результате несчастного случая.