Четырёхкратный чемпион России по боксу умер в 54 года

В возрасте 54 лет скончался четырёхкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов. Федерация бокса Челябинской области сообщила, что в последние годы он боролся с тяжёлой болезнью.

«Ушёл из жизни мастер спорта международного класса по боксу, четырехкратный чемпион России, серебряный призёр Игр доброй воли, участник чемпионатов мира и Европы Александр Шкаликов», — говорится в сообщении.

Шкаликов был выдающимся спортсменом, четырежды завоевавшим титул чемпиона России (1992-1995). Он также стал серебряным призером Игр доброй воли в 1994 году и представлял страну на чемпионатах мира и Европы в том же году. Прощание со спортсменом состоится 22 мая в Копейске.