Фатальное падение молодой гимнастки в цирке Магнитогорска попало на видео
SHOT: Появилось видео с моментом гибели гимнастки в цирке Магнитогорска
Погибшая гимнастка. Обложка © SHOT
Опубликован видеоролик, на котором запечатлено смертельное падение 22-летней гимнастки в цирке Магнитогорска. Девушка не являлась участницей цирковой труппы и самостоятельно залезла на акробатический снаряд, пишет SHOT.
Момент падения гимнастки в Магнитогорске. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, 22-летняя Виктория, гимнастка из акробатического трио FOX, находилась в момент инцидента в цирке Магнитогорска. В это время местная труппа «Виват» готовилась к гастролям в Абхазии и устанавливала «Колесо смелости», чтобы сфотографировать его для таможенных документов. Во время занятий на колесе Виктория сорвалась и получила перелом позвоночника.
Погибшая спортсменка. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, в Магнитогорске трагически погибла 22-летняя гимнастка. Во время выполнения акробатического номера на аттракционе «Колесо смелости» произошёл несчастный случай. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались спасти девушку, но она скончалась в машине скорой помощи.