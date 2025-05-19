Фатальное падение молодой гимнастки в цирке Магнитогорска попало на видео

По данным телеграм-канала, 22-летняя Виктория, гимнастка из акробатического трио FOX, находилась в момент инцидента в цирке Магнитогорска. В это время местная труппа «Виват» готовилась к гастролям в Абхазии и устанавливала «Колесо смелости», чтобы сфотографировать его для таможенных документов. Во время занятий на колесе Виктория сорвалась и получила перелом позвоночника.