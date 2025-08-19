Названа причина смерти 48-летнего актёра из «Улиц разбитых фонарей»
У актёра Гранкина после операции оторвался тромб
Обложка © «Улицы разбитых фонарей-16» (2016-2017). Реж. Павел Симонов, Кирилл Капица, сцен. Богдан Богданов, Роман Лебедев / kino-teatr.ru/
Смерть российского актёра Дмитрия Гранкина наступила вследствие отрывания тромба, как сообщает издание «Аиф», ссылаясь на информацию, полученную от его сокурсника Ярослава Иванова.
Гранкин длительное время страдал заболеванием почек и пережил инсульт в 2023 году. Согласно данным Иванова, актёру была необходима хирургическая операция ввиду проблем с сосудистой системой, препятствовавших проведению диализной терапии. Иванов уточнил, что хирургическое вмешательство прошло благополучно, однако впоследствии в палате интенсивной терапии возникли осложнения.
«Он погиб из-за тромба, а это такой момент — никогда не знаешь, когда он отделится», — поясни Иванов.
Напомним, скончался актёр Дмитрий Гранкин, которому исполнилось лишь 48 лет. Как ранее сообщалось, причиной ухода послужило нарушение сердечной деятельности. Прощальная церемония состоялась в северной столице в воскресенье.