Названа причина смерти 48-летнего актёра из «Улиц разбитых фонарей»

Смерть российского актёра Дмитрия Гранкина наступила вследствие отрывания тромба, как сообщает издание «Аиф», ссылаясь на информацию, полученную от его сокурсника Ярослава Иванова.

Гранкин длительное время страдал заболеванием почек и пережил инсульт в 2023 году. Согласно данным Иванова, актёру была необходима хирургическая операция ввиду проблем с сосудистой системой, препятствовавших проведению диализной терапии. Иванов уточнил, что хирургическое вмешательство прошло благополучно, однако впоследствии в палате интенсивной терапии возникли осложнения.

«Он погиб из-за тромба, а это такой момент — никогда не знаешь, когда он отделится», — поясни Иванов.