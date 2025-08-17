Актёр из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» умер в 48 лет
Ушёл из жизни актёр Дмитрий Гранкин, ему было всего 48 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщается на его странице в соцсети «Вконтакте».
«Дмитрий Гранкин скончался 12.08.2025 в 22.30 в Елизаветинской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек, также инсульт, который случился полтора года назад, дал о себе знать», — указано в сообщении.
Церемония прощания с артистом прошла в Петербурге в воскресенье.
Гранкин родился в 1977 году. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, после чего работал в БДТ в Петербурге. Гранкин известен своими ролями на сцене в таких классических постановках, как «Макбет», «Ромео и Джульетта» и «Борис Годунов». В 2000-х годах он также проявил себя в озвучивании, подарив голоса персонажам мультфильмов, включая Рона Так-Себе из «Ким Пять-с-плюсом» и Хэмми из «Лесной братвы». Его кинокарьера началась в 1985 году с роли Алёшки в фильме «Воскресный папа». Позднее он стал узнаваем по участию в популярных криминальных сериалах, таких как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Невский».
