Оперировали мозг: Названа страшная причина смерти актрисы сериала «Ментовские войны»

Мир театра и кино потерял одну из своих ярких представительниц — актрису Анну Кузнецову. Она умерла 11 августа в возрасте 48 лет, что стало шокирующей неожиданностью для фанатов её творчества. Причиной её смерти стало онкологическое заболевание, сообщает журнал The Voice Mag со ссылкой на окружение артистки.

Ученица Кузнецовой Василина Пилецкая сообщила, что однажды актриса рассказала ей о сложной операции на головном мозге. Однако делилась своими трудностями она крайне редко, предпочитая стойко справляться с ними в одиночку.

«Мне показалось, что Ане было трудно, потому что достаточно часто я чувствовала от неё запах алкоголя, а значит, ей чего-то не хватало для того, чтобы радость жизни, которой она обладала, была с ней. Она пыталась справиться с недугом», — рассказала Пилецкая.

Кузнецова родилась в Санкт-Петербурге в 1977 году. Она уже в юности решила связать свою жизнь со сценой, а в 2003 году завершила обучение в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, получив музыкальное образование, которое стало прочным фундаментом для её творческой карьеры.