Самую знаменитую кино-бабушку России не зовут сниматься из-за диабета, она живёт на пенсию 25 тысяч

Известная российская актриса Галина Стаханова, ассоциирующаяся у зрителей с образами простых народных героинь, таких как консьержки и бабушки, переживает непростой период. 84-летняя артистка, по данным Mash, живёт на скромную пенсию в 25 тысяч рублей и остаточные средства от прежних гонораров.

Российская актриса Галина Стаханова. Видео © Telegram / Mash

Её отсутствие на съёмочных площадках обусловлено серьёзными проблемами со здоровьем: Стаханова страдает от тяжёлой формы сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, что крайне затрудняет её передвижение и приводит к быстрой утомляемости. Несмотря на то, что её дочь является врачом, актриса категорически отказывается от медицинского обследования.

При это режиссёры выражают сомнения в её способности выдерживать продолжительные 12-часовые съёмочные смены, что привело к отсутствию предложений о работе. Последний раз Стаханова снималась в мае в Переславле-Залесском, заработав 200 тысяч рублей за два дня. Однако новых проектов нет, и актриса, нуждающаяся в средствах, заявляет о полной готовности к работе, включая многодневное разучивание текста и выполнение задач без каких-либо поблажек.

Без регулярного дохода, который компенсировал бы её небольшую пенсию, актриса вынуждена будет полагаться исключительно на эти выплаты или на финансовую поддержку дочери, проживающей с ней. Дочь работает в медицинском колледже, а внучка недавно поступила в колледж на бюджетной основе.