Самую знаменитую кино-бабушку России не зовут сниматься из-за диабета, она живёт на пенсию 25 тысяч
Mash: Актрисе Стахановой без съёмок приходится выживать на пенсию 25 тысяч руб.
Обложка © «Красная зона» (2021). реж. Игорь Ромащенко, Всеволод Аравин, сцен. Аркадий Высоцкий (II), Дегтярёв Владимир (III) / kino-teatr.ru/
Известная российская актриса Галина Стаханова, ассоциирующаяся у зрителей с образами простых народных героинь, таких как консьержки и бабушки, переживает непростой период. 84-летняя артистка, по данным Mash, живёт на скромную пенсию в 25 тысяч рублей и остаточные средства от прежних гонораров.
Российская актриса Галина Стаханова. Видео © Telegram / Mash
Её отсутствие на съёмочных площадках обусловлено серьёзными проблемами со здоровьем: Стаханова страдает от тяжёлой формы сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, что крайне затрудняет её передвижение и приводит к быстрой утомляемости. Несмотря на то, что её дочь является врачом, актриса категорически отказывается от медицинского обследования.
При это режиссёры выражают сомнения в её способности выдерживать продолжительные 12-часовые съёмочные смены, что привело к отсутствию предложений о работе. Последний раз Стаханова снималась в мае в Переславле-Залесском, заработав 200 тысяч рублей за два дня. Однако новых проектов нет, и актриса, нуждающаяся в средствах, заявляет о полной готовности к работе, включая многодневное разучивание текста и выполнение задач без каких-либо поблажек.
Без регулярного дохода, который компенсировал бы её небольшую пенсию, актриса вынуждена будет полагаться исключительно на эти выплаты или на финансовую поддержку дочери, проживающей с ней. Дочь работает в медицинском колледже, а внучка недавно поступила в колледж на бюджетной основе.
Ранее Народный артист РСФСР Юрий Назаров поделился своими переживаниями по поводу размера пенсии, которую он назвал «выживанием». Жизнь актёра значительно усложнилась после смерти супруги полгода назад. После кончины жены Назаров вынужден справляться со всеми домашними делами в одиночку. Единственную поддержку и помощь ему оказывает внучка Сашенька, которая, в числе прочего, помогает ему готовить еду.