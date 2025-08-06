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6 августа, 09:52

Юрий Назаров раскрыл размер пенсии, на которую ему приходится «выживать»

Артист Юрий Назаров рассказал о скромной пенсии в 70 тысяч рублей

Юрий Назаров. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Юрий Назаров. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Народный артист РСФСР Юрий Назаров рассказал о размере своей пенсии, на которую ему приходиться «выживать». Артист столкнулся с множеством трудностей после потери супруги.

«У меня пенсия в районе 30 тысяч рублей и ещё около 40 мне доплачивают за звание народного артиста. Я не могу сказать, что до конца доволен, но стараюсь на неё выживать»,поделился 88-летний актёр в беседе с «Абзацем».

После смерти жены шесть месяцев назад Назаров вынужден справляться с бытовыми вопросами самостоятельно. Единственной поддержкой становится внучка Сашенька, которая помогает ему с приготовлением пищи.

В последнее время Назаров не участвует в новых проектах, сосредоточившись на своём здоровье. Он признавался, что с возрастом ему стало труднее передвигаться. Несмотря на это, актёр сохраняет бодрость духа.

Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске и имеет богатую фильмографию. Он работал с легендарными режиссёрами, включая Андрея Тарковского («Андрей Рублёв»), Юрия Озерова и Михаила Калатозова. Среди его известных работ — роли в картинах «Прощание славянки», «Маленькая Вера», «Война на западном направлении» и других.

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В начале года легендарный актёр понес тяжёлую утрату — ушла из жизни его супруга Татьяна, с которой они прожили в браке более 60 лет. Артист на полгода полностью отошёл от публичной жизни, переживая горе. Лишь в июне он впервые после трагедии появился на светском мероприятии, что стало неожиданностью для поклонников.

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Алиса Хуссаин
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