Юрий Назаров раскрыл размер пенсии, на которую ему приходится «выживать»

Народный артист РСФСР Юрий Назаров рассказал о размере своей пенсии, на которую ему приходиться «выживать». Артист столкнулся с множеством трудностей после потери супруги.

«У меня пенсия в районе 30 тысяч рублей и ещё около 40 мне доплачивают за звание народного артиста. Я не могу сказать, что до конца доволен, но стараюсь на неё выживать», — поделился 88-летний актёр в беседе с «Абзацем».

После смерти жены шесть месяцев назад Назаров вынужден справляться с бытовыми вопросами самостоятельно. Единственной поддержкой становится внучка Сашенька, которая помогает ему с приготовлением пищи.

В последнее время Назаров не участвует в новых проектах, сосредоточившись на своём здоровье. Он признавался, что с возрастом ему стало труднее передвигаться. Несмотря на это, актёр сохраняет бодрость духа.

Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске и имеет богатую фильмографию. Он работал с легендарными режиссёрами, включая Андрея Тарковского («Андрей Рублёв»), Юрия Озерова и Михаила Калатозова. Среди его известных работ — роли в картинах «Прощание славянки», «Маленькая Вера», «Война на западном направлении» и других.