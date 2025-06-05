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5 июня, 16:02

Народный артист Назаров впервые появился на публике после смерти жены

Народный артист РФ Юрий Назаров. Обложка © Агентство городских новостей «Москва»

Народный артист РФ Юрий Назаров. Обложка © Агентство городских новостей «Москва»

Народный артист России Юрий Назаров впервые появился на публике после смерти своей супруги Татьяны, с которой прожил более шести десятилетий. Актёра заметили на Забайкальском международном кинофестивале в Чите, который проходит с 5 по 8 июня.

Юрий Назаров впервые появился на публике после смерти жены. Видео © Telegram / NEWS.ru | Фото и видео

Жены Назарова не стало в январе 2025 года, и всё это время артист не показывался на публике. Для многих его возвращение стало знаком стойкости и преданности искусству.

Месяц назад, 5 мая, актёру исполнилось 88 лет. Он прошёл непростой путь к своей мечте: бросив Щукинское училище, работал в разных местах, прежде чем вернуться к учёбе и окончить вуз в 1960 году. За свою карьеру Назаров сыграл более 250 ролей.

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Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце стала одной из самых обсуждаемых персон на Забайкальском кинофестивале. Появление актрисы с заметно округлившимся животом вызвало новую волну слухов о её беременности.

Милена Скрипальщикова
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