Народный артист Назаров впервые появился на публике после смерти жены

Народный артист России Юрий Назаров впервые появился на публике после смерти своей супруги Татьяны, с которой прожил более шести десятилетий. Актёра заметили на Забайкальском международном кинофестивале в Чите, который проходит с 5 по 8 июня.

Юрий Назаров впервые появился на публике после смерти жены. Видео © Telegram / NEWS.ru | Фото и видео

Жены Назарова не стало в январе 2025 года, и всё это время артист не показывался на публике. Для многих его возвращение стало знаком стойкости и преданности искусству.

Месяц назад, 5 мая, актёру исполнилось 88 лет. Он прошёл непростой путь к своей мечте: бросив Щукинское училище, работал в разных местах, прежде чем вернуться к учёбе и окончить вуз в 1960 году. За свою карьеру Назаров сыграл более 250 ролей.