12 августа, 07:37

Звезда фильма «Батальонъ» актриса Анна Кузнецова умерла в возрасте 48 лет

Петербургская актриса Анна Кузнецова скончалась на 49-м году жизни

Обложка © kino-teatr

Актриса Анна Кузнецова (Худова) из Санкт-Петербурга ушла жизни в возрасте 48 лет вчера, 11 августа. Причина смерти не уточняется. Об этом сообщил сайт kino-teatr.ru.

Анна Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. В 2003 году она окончила музыкальный факультет Санкт-Петербургского государственного института театрального искусства (СПбГАТИ). Была солисткой Международной оперной антрепризы «Северная Венеция», играла в детском музыкальном театре «Зазеркалье» и в «Таком театре». Актриса известна по ролям в фильмах и сериалах, включая «Батальонъ», «Первый отдел», «Великая» и «Ментовские войны».

