Умер актёр Владимир Шустов, известный по ролям в патриотических фильмах

В Петропавловске в Казахстане на 79-м году жизни скончался актёр и режиссёр Владимир Шустов. Об этом сообщило руководство Северо-Казахстанского русского драматического театра имени Н.Ф. Погодина.

«В возрасте 78 лет скончался мэтр нашего театра, актёр, режиссёр, заслуженный деятель искусств Владимир Ефремович Шустов. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Царствие небесное и вечная память!» — говорится в некрологе.

Прощание с артистом состоится 17 августа в театре имени Н. Погодина в 11:00, после чего в 12:00 пройдёт отпевание в храме священномученика Мефодия. В 13:00 состоится погребение на новом кладбище в Рабочем посёлке, а в 14:00 — поминальный обед.

Владимир Шустов родился в июне 1947 года в Кизеле Пермской области. Он окончил Омский университет по специальности режиссёр театрализованных представлений, работал в театрах Кизела, Джамбула и Ташкента. С 1984 года служил в Петропавловском драматическом театре, где выступал как актёр и поставил такие спектакли как «Ревизор», «Дамы и гусары» и другие. В кино Шустов снялся в трёх военных фильмах, включая сериал «Приказ вернуться живым» и картины 2023 года «Битва за Родину» и «Смуглянка».