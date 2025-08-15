Мама Джеффа Безоса умерла от страшного недуга, который приковал к постели Брюса Уиллиса

14 августа в Майами, в стенах собственного дома, скончалась Жаклин Безос — мать основателя Amazon и второго самого богатого человека в мире Джеффа Безоса. О печальном событии сын рассказал в своём блоге, поделившись трогательными фотографиями и воспоминаниями о последних моментах жизни мамы.

«После длительной борьбы с деменцией с тельцами Леви мама покинула этот мир в окружении своей семьи: детей, внуков и моего отца», — написал миллиардер.

Вместо традиционных цветов родственники попросили всех желающих поддержать благотворительные проекты или совершить добрые поступки в память о ней — такой жест стал символом уважения и любви. На странице Джеффа Безоса известные личности оставили слова соболезнования. Актёр Антонио Бандерас пожелал сил семье в тяжёлый период, а актриса Шэрон Стоун выразила свою скорбь, отметив, что тоже недавно потеряла маму. К ним присоединился и футболист Криштиану Роналду.