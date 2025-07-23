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23 июля, 11:47

Мучительная смерть или эвтаназия: Врач рассказал Life.ru, что ждёт прикованного к постели Брюса Уиллиса

Терапевт Звонков: Брюса Уиллиса может ждать мучительная смерть или эвтаназия

Брюс Уиллис. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brucewillisbw

Брюс Уиллис. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brucewillisbw

Врач-терапевт Андрей Звонков прокомментировал Life.ru ухудшение состояния здоровья американского актёра Брюса Уиллиса. По словам специалиста, продолжительность жизни звезды «Крепкого орешка» напрямую зависит от уровня предоставляемого ухода и качества медицинского обслуживания.

Как пояснил врач, лобно-височная деменция является следствием медленно прогрессирующего хронического нарушения кровоснабжения мозга. Этот процесс, связанный с атеросклерозом, постепенно повреждает сосуды головного мозга, что ведёт к поэтапному отказу различных функций и проблемам с памятью. В отличие от острого состояния, такого как инсульт, поражение мозга происходит плавно и затрагивает отдельные его участки. Таким образом, можно предположить, что у Уиллиса развивается именно этот тип старческой атеросклеротической деменции.

Сколько Брюс проживёт — зависит от ухода, от того, насколько качественно оказывается медицинская помощь. Сейчас можно аппараты подключить и стомы поставить, если необходимо. В принципе, учитывая, что человек он не бедный, наверное, ему как-то обеспечат какую-то жизнь. А там дальше всё зависит от его родственников.

Андрей Звонков

Врач-терапевт

Сколько Брюс проживёт — зависит от ухода, от того, насколько качественно оказывается медицинская помощь. Сейчас можно аппараты подключить и стомы поставить, если необходимо. В принципе, учитывая, что человек он не бедный, наверное, ему как-то обеспечат какую-то жизнь. А там дальше всё зависит от его родственников.
Сколько Брюс проживёт — зависит от ухода, от того, насколько качественно оказывается медицинская помощь. Сейчас можно аппараты подключить и стомы поставить, если необходимо. В принципе, учитывая, что человек он не бедный, наверное, ему как-то обеспечат какую-то жизнь. А там дальше всё зависит от его родственников.

Если актёр сохраняет способность к самостоятельному дыханию и может принимать пищу (например, через гастростому), то его жизнь может быть продлена на длительный срок. Однако существует и другая возможность: родственники могут принять решение о прекращении жизнеобеспечения, считая дальнейшее существование мучительным. Учитывая, что в США эвтаназия, по всей видимости, является приемлемой практикой, такой сценарий вполне вероятен, считает Звонков. Несмотря на финансовые возможности, позволяющие обеспечить долговременное существование, семья актёра может выбрать более гуманный путь — быстрое прекращение страданий.

«Если люди с деменцией умирают у себя дома, в постели, чаще всего они умирают от голода просто потому, что они не могут себя обслуживать. У них наступает обезвоженность, серьёзнейшие критические нарушения обменных процессов, и в конце концов они просто умирают. Одинокие старики, они просто вот угасают. Всё зависит от ухода. Какой будет уход, таково будет и дальнейшее его существование», — добавил терапевт.

Тест: Заядлый киногуру легко найдёт всех «крепких орешков» Брюса Уиллиса в этих 8 кадрах из фильмов
Тест: Заядлый киногуру легко найдёт всех «крепких орешков» Брюса Уиллиса в этих 8 кадрах из фильмов

Ранее стало известно, что Брюс Уиллис на фоне прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции утратил возможность ходить и разговаривать. По словам врачей, положительной динамики совсем нет.

Андрей Горяничев
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