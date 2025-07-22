Больше не крепкий орешек: Больной деменцией Брюс Уиллис перестал ходить и говорить
The Tribune: Брюс Уиллис больше не может ходить и разговаривать из-за деменции
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Звезда Голливуда Брюс Уиллис утратил возможность ходить и разговаривать. Его состояние ухудшается, а положительной динамики совсем нет. Об этом сообщает The Tribune и другие западные издания.
«Афазия и лобно-височная деменция прогрессируют до такой степени, что он не может говорить, читать и ходить, у него также трудности с моторикой», — сказано в публикации.
19 марта легендарному актёру, звезде «Крепкого орешка» исполнилось 70 лет. Из-за прогрессирующей болезни он уже несколько лет как не снимается в кино, а деменция, к сожалению, продолжает прогрессировать. Life.ru узнал у врача-терапевта Андрея Звонокова о том, как этот страшный недуг оборвал карьеру Брюса Уиллиса и безвозвратно изменил его жизнь.