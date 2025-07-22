Больше не крепкий орешек: Больной деменцией Брюс Уиллис перестал ходить и говорить

Звезда Голливуда Брюс Уиллис утратил возможность ходить и разговаривать. Его состояние ухудшается, а положительной динамики совсем нет. Об этом сообщает The Tribune и другие западные издания.

«Афазия и лобно-височная деменция прогрессируют до такой степени, что он не может говорить, читать и ходить, у него также трудности с моторикой», — сказано в публикации.