«Крепкому орешку» — 70! Врач рассказал Life.ru, как неизлечимая болезнь разрушила карьеру Брюса Уиллиса

Сегодня, 19 марта, известному голливудскому актёру Брюсу Уиллису исполняется 70 лет. Герой боевиков, секс-символ и незабываемый «крепкий орешек» уже несколько лет полностью отошёл от съёмок в кино из-за неутешительного диагноза — деменции, которая продолжает прогрессировать. В беседе с Life.ru врач-терапевт Андрей Звонков рассказал о том, как эта страшная болезнь повлияла на жизнь актёра и закрыла ему путь обратно в кино.

Специалист пояснил, что деменция представляет собой ослабление умственных способностей, вызванное ухудшением кровоснабжения и нарушением внутримозговых связей. Этот процесс является естественным для пожилых людей. Как уточнил врач, в различных участках мозга расположены центры, отвечающие за анализ различных аспектов мыслительных способностей и памяти, включая слуховую, зрительную, обонятельную и связательную память — все эти элементы функционируют отдельно друг от друга.

Как правило, заболевание имеет сосудистое происхождение. Причин много: нарушение высшей нервной деятельности, психики, поведения. <...> Происходит отложение определённых веществ в мозгу, что тоже приводит к нарушению ментальных функций. Андрей Звонков Врач-терапевт

Когда речь идёт о диагнозе, который был поставлен Брюсу Уиллису, происходит нарушение в работе определённых центров мозга, что влияет на различные функции, пояснил врач. Он отметил, что неправильно называть нарушения в работе участков мозга в затылочной области «затылочной деменцией». В данном случае речь идёт о вестибулотоксическом синдроме — нарушении координации, при котором человек теряет способность нормально ходить без потери равновесия и поддержки извне. В результате организм утрачивает память о правильном положении и передвижении в пространстве, что также относится к деменции.

Возвращаясь к диагнозу, поставленному звезде «Крепкого орешка», медик пояснил, что из-за деменции актёр утратил способность запоминать тексты, что является критически важным для его профессии. Кроме того, очаги поражения в мозге также негативно сказываются на его способности ориентироваться в пространстве, добавил специалист.

«Для творческого человека важно не становиться шаблонным, а при таком заболевании человек, как правило, становится «фотокарточкой». Тексты идут без души, по шаблону, и это становится заметно. Это связано прежде всего с нарушением нормального кровоснабжения и кровообращения», — подытожил врач.