Умер Кирилл Вышинский
Умер журналист, исполнительный директор России сегодня Кирилл Вышинский
Кирилл Вышинский. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
В Москве ушёл из жизни известный журналист и исполнительный директор «России сегодня», член СПЧ Кирилл Вышинский. Как сообщает РИА «Новости», он скончался после тяжёлой болезни.
Кирилл Вышинский родился в 1971 году. Окончил журфак МГУ. С 1996 года работал в СМИ: шеф-редактор «11 канала» (Днепропетровск), ведущий и редактор ICTV (1999–2006), собкор ВГТРК в Киеве (2006). После переворота на Украине в 2014 году возглавил «РИА Новости-Украина». В 2015-м получил гражданство РФ. В 2018-м арестован СБУ по обвинению в «госизмене», освобождён в 2019-м в рамках обмена. Вёл программы на ВГТРК, автор книги «Жил напротив тюрьмы». Награждён медалями «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За возвращение Крыма».
Редакция Life.ru выражает соболезнования родным и близким журналиста.
Ранее стало известно, что автор легендарной песни «Фантазёр» и народный артист Белоруссии Ярослав Евдокимов скончался на 79-м году жизни. В последние годы жизни артист боролся с онкологическим заболеванием. Вопреки слухам о смерти певицы в Италии, его семья заявила, что Евдокимов провёл последние дни своей жизни в Минске.