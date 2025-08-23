Умер Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский родился в 1971 году. Окончил журфак МГУ. С 1996 года работал в СМИ: шеф-редактор «11 канала» (Днепропетровск), ведущий и редактор ICTV (1999–2006), собкор ВГТРК в Киеве (2006). После переворота на Украине в 2014 году возглавил «РИА Новости-Украина». В 2015-м получил гражданство РФ. В 2018-м арестован СБУ по обвинению в «госизмене», освобождён в 2019-м в рамках обмена. Вёл программы на ВГТРК, автор книги «Жил напротив тюрьмы». Награждён медалями «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За возвращение Крыма».