Умер актёр Дэвид Кетчам
Сollider: Звезда американских комедий Дэвид Кетчам скончался на 98-м году жизни
Актёр Дэвид Кетчам. Обложка © Wikipedia / NBC
На 98-м году жизни скончался американский актёр и режиссёр Дэвид Кетчам. Об этом сообщила его семья, передаёт портал Сollider.
Известный по ролям в кино, сериалах и рекламных роликах, артист последние годы провёл в доме престарелых в Калифорнии.
Свою кинокарьеру Кетчам начал в 60-х. Наибольшую известность ему принесла роль Агента 13 в культовой франшизе «Напряги извилины».
Помимо актёрской работы, знаменитость также стал сценаристом таких проектов, как «Чертова служба в госпитале Мэш», «Лодка любви», «Кувалда» и «Полный дом».
Ранее стало известно, что уникальный португальский кинематографист, дважды номинированный на премию «Оскар» Эдуарду Серра скончался в возрасте 81 года. Известный талантливый оператор и режиссёр оставил после себя богатое наследие, включая операторскую работу над обеими частями культовой саги «Гарри Поттер и Дары Смерти».