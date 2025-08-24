Мессенджер MAX
24 августа, 09:39

Умер актёр Дэвид Кетчам

Сollider: Звезда американских комедий Дэвид Кетчам скончался на 98-м году жизни

Актёр Дэвид Кетчам. Обложка © Wikipedia / NBC

На 98-м году жизни скончался американский актёр и режиссёр Дэвид Кетчам. Об этом сообщила его семья, передаёт портал Сollider.

Известный по ролям в кино, сериалах и рекламных роликах, артист последние годы провёл в доме престарелых в Калифорнии.

Свою кинокарьеру Кетчам начал в 60-х. Наибольшую известность ему принесла роль Агента 13 в культовой франшизе «Напряги извилины».

Помимо актёрской работы, знаменитость также стал сценаристом таких проектов, как «Чертова служба в госпитале Мэш», «Лодка любви», «Кувалда» и «Полный дом».

Ранее стало известно, что уникальный португальский кинематографист, дважды номинированный на премию «Оскар» Эдуарду Серра скончался в возрасте 81 года. Известный талантливый оператор и режиссёр оставил после себя богатое наследие, включая операторскую работу над обеими частями культовой саги «Гарри Поттер и Дары Смерти».

