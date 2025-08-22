Мессенджер MAX
22 августа, 17:07

Умер португальский оператор, снявший фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти»

В 81 год умер снявший Гарри Поттера и Дары Смерти оператор Эдуарду Серра

Оператор Эдуарду Серра. Обложка © Kinopoisk

Печальное известие пришло из Португалии — там на 82-ом году жизни скончался Эдуарду Серра, прославленный оператор и режиссёр. Об этом сообщает издание Noticias ao Minuto.

В его послужном списке значатся как части культовой саги «Гарри Поттер и Дары Смерти», так и нашумевшие фильмы, например, «Кровавый алмаз» с Леонардо Ди Каприо и «У моря» с Кевином Спейси.

Серра дважды номинировался на «Оскар» за свои ленты «Крылья голубки» и «Девушка с жемчужной сережкой», став единственным португальцем с подобным достижением в истории Американской киноакадемии.

