21 августа, 11:45

Заслуженная артистка России Валентина Костюкова на 82-м году жизни

Обложка © Kino-teatr / Мирабела

Заслуженная артистка России Валентина Костюкова ушла из жизни в возрасте 81 года. Печальную новость подтвердила пресс-служба Русского драматического театра имени М. Горького в Нальчике. Причина смерти не сообщается.

«20 августа 2025 года на 82 году жизни безвременно скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Борисовна Костюкова», — сообщили коллеги Костюковой.

Творческий путь артистки начался в 1961 году с поступления в театральную студию при Одесском ТЮЗе, где она сразу вышла на сцену. Позже она получила образование в студии при Львовском драматическом театре имени Заньковецкой. Свой актёрский талант Костюкова дарила зрителям театров Дрогобыча, Смоленска, Братска и Ставрополя, прежде чем связать свою судьбу со сценой в Нальчике.

Александра Мышляева
