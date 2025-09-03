Создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин умер на 91-м году жизни

На 91-м году жизни скончался выдающийся советский и российский авиаконструктор Юрий Ивашечкин, создатель знаменитого штурмовика Су-25. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».

Юрий Викторович посвятил авиации более полувека, работая в ОКБ имени Сухого. С 1980 по 1985 год он занимал должность главного конструктора, участвуя в разработке легендарных самолётов Су-9, Су-15, Су-24 и Су-25. В 2000 году авиаконструктор возглавил проект по созданию пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100.

Юрий Викторович Ивашечкин прошёл долгий путь от выпускника МАИ до известного советского и российского авиаконструктора. Одним из значимых достижений его карьеры стала разработка парашютной системы для сверхзвукового бомбардировщика Т-4, выполненная в НИИ парашютно-десантного снаряжения. За свой многолетний труд Ивашечкин был удостоен Государственной премии СССР, орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».