Режиссёр Игорь Николаев скончался на 81-м году жизни

На 81-м году жизни скончался режиссёр, актёр, художник и философ Игорь Николаев (Калинаускас). Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

Будущий деятель культуры появился на свет 7 февраля 1945 года в Новгороде. Его первые шаги в режиссуре начались ещё в студенческие годы, когда он учился в Государственном театральном училище имени Щукина. С 1970 по 1984 год он работал постановщиком в театрах многих городов, включая Астрахань, Орджоникидзе (ныне Владикавказ), Минск и Вильнюс. Также он являлся основателем нескольких театральных студий.

За время своей творческой деятельности он поставил около 70 спектаклей. Среди его наиболее значимых работ постановки пьесы «Арена» Фридберга, «Феномены» Горина, спектакль «Негде в тридевятом царстве», «Дракон» Шварца, «Юродия» по мотивам Достоевского и «Почему мы не в Витенберге?» по шекспировскому «Гамлету».

Что касается кинематографа, то зрители могли видеть его в картине «Свадьба» 1981 года, снятой по Чехову для литовского телевидения, а также в ленте «Сильное чувство» по произведению Ильфа и Петрова.