29 августа, 11:27

Генконсульство России в ФРГ сообщило о деталях смерти Щедрина

Композитор Щедрин умер в клинике в Мюнхене из-за обострения хронических недугов

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Советский и российский композитор Родион Щедрин ушёл из жизни в ночь на 29 августа в мюнхенской клинике «Богенхаузен». По информации генерального консульства России в Германии, причиной смерти стало обострение имевшихся у него заболеваний.

«Родион Константинович Щедрин скончался в 1:20 29 августа текущего года в клинике «Богенхаузен» в Мюнхене вследствие обострившихся заболеваний, связанных с почтенным возрастом», — приводит РИА «Новости» сообщение дипведомства.

Родственники и близкие Щедрина в настоящее время изучают варианты прощания, кремации и репатриации праха композитора.

Напомним, что автор балетов «Конёк-горбунок», «Чайка», «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и «Дама с собачкой» Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа. Ему было 92 года. Трагическую новость сообщил Мариинский театр. С 1958 года он был женат на знаменитой балерине Майе Плисецкой (она умерла 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет). С 1990-х супруги жили в Мюнхене. Согласно завещанию, прах Щедрина необходимо соединить с прахом Плисецкой и развеять его над Россией.

