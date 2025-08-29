Генконсульство России в ФРГ сообщило о деталях смерти Щедрина

Советский и российский композитор Родион Щедрин ушёл из жизни в ночь на 29 августа в мюнхенской клинике «Богенхаузен». По информации генерального консульства России в Германии, причиной смерти стало обострение имевшихся у него заболеваний.

Напомним, что автор балетов «Конёк-горбунок», «Чайка», «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и «Дама с собачкой» Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа. Ему было 92 года. Трагическую новость сообщил Мариинский театр. С 1958 года он был женат на знаменитой балерине Майе Плисецкой (она умерла 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет). С 1990-х супруги жили в Мюнхене. Согласно завещанию, прах Щедрина необходимо соединить с прахом Плисецкой и развеять его над Россией.