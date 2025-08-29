Прах соединить и развеять над Россией: Оглашена последняя воля Щедрина и Плисецкой

Прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой должны соединить и развеять над Россией. Об этом супруги просили в завещании, которое в 2015 году приводил тогдашний гендиректор Большого театра Владимир Урин.

«Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — говорится в завещании.

Майя Плисецкая и Родион Щедрин состояли в браке более 57 лет. Они поженились осенью 1958 года спустя несколько лет после знакомства. Знаменитая пара не имела детей. Балерина скончалась в мае 2015 года в Германии на 90-м году жизни.

Напомним, сегодня стало известно о смерти одного из самых знаменитых композиторов XX века Родиона Щедрина. Ему было 92 года. По данным СМИ, композитор ушёл из жизни в Германии.