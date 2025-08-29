Прах соединить и развеять над Россией: Оглашена последняя воля Щедрина и Плисецкой
Майя Плисецкая и Родион Щедрин. Обложка © ТАСС / Юрий Машков
Прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой должны соединить и развеять над Россией. Об этом супруги просили в завещании, которое в 2015 году приводил тогдашний гендиректор Большого театра Владимир Урин.
«Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — говорится в завещании.
Майя Плисецкая и Родион Щедрин состояли в браке более 57 лет. Они поженились осенью 1958 года спустя несколько лет после знакомства. Знаменитая пара не имела детей. Балерина скончалась в мае 2015 года в Германии на 90-м году жизни.
Напомним, сегодня стало известно о смерти одного из самых знаменитых композиторов XX века Родиона Щедрина. Ему было 92 года. По данным СМИ, композитор ушёл из жизни в Германии.
Родион Константинович Щедрин — выдающийся советский и российский композитор, пианист и общественный деятель, признанный классик музыки XX и XXI веков. Народный артист СССР. Он является автором знаковых произведений, вошедших в золотой фонд отечественной и мировой культуры. Прежде всего, всемирную известность ему принесли балеты, написанные для его супруги, великой балерины Майи Плисецкой, — новаторская «Кармен-сюита» на музыку Бизе —Щедрина, «Анна Каренина» и «Чайка». Среди других ключевых работ — оперы «Не только любовь» и «Мёртвые души», а также многочисленные симфонические сочинения. Творческий стиль Щедрина уникален: он виртуозно сочетает сложные современные композиционные техники (включая авангард и богатейшую полифонию) с глубоко национальными темами, яркой театральностью и мощной энергетикой русского фольклора. Его музыка отличается яркой образностью, изощрённой ритмикой и безупречной драматургией.