Названа причина смерти композитора Родиона Щедрина

Причиной смерти выдающегося российского композитора Родиона Щедрина является острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Известно, что Щедрин скончался сегодня в Германии. Ему было 92 года.

Родион Щедрин вошёл в историю как один из крупнейших композиторов XX-XXI веков, чьё творчество стало мостом между традициями русской классической музыки и современными новаторскими направлениями. Его балеты «Конёк-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка» и многие другие произведения стали золотым фондом мирового музыкального наследия.

Особое место в жизни и творчестве Щедрина занимала легендарная балерина Майя Плисецкая, с которой он состоял в браке с 1958 года. Их союз, продлившийся 57 лет, стал одним из самых знаменитых творческих и семейных тандемов в истории искусства. Для великой балерины композитор создал ряд знаковых произведений, специально предназначенных для её уникального таланта.