29 августа, 07:45

Названа причина смерти композитора Родиона Щедрина

SHOT: Причиной смерти Щедрина стала острая сердечная недостаточность

Родион Щедрин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Причиной смерти выдающегося российского композитора Родиона Щедрина является острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Известно, что Щедрин скончался сегодня в Германии. Ему было 92 года.

Родион Щедрин вошёл в историю как один из крупнейших композиторов XX-XXI веков, чьё творчество стало мостом между традициями русской классической музыки и современными новаторскими направлениями. Его балеты «Конёк-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка» и многие другие произведения стали золотым фондом мирового музыкального наследия.

Особое место в жизни и творчестве Щедрина занимала легендарная балерина Майя Плисецкая, с которой он состоял в браке с 1958 года. Их союз, продлившийся 57 лет, стал одним из самых знаменитых творческих и семейных тандемов в истории искусства. Для великой балерины композитор создал ряд знаковых произведений, специально предназначенных для её уникального таланта.

О кончине композитора сообщил Мариинский театр, на сцене которого неоднократно ставились его произведения. Уход Щедрина является невосполнимой потерей для мировой культуры, завершившейся целой эпохой в истории русского музыкального искусства. Несмотря на преклонный возраст, композитор продолжал творческую деятельность до последних дней, оставаясь активным участником музыкальной жизни.

Алиса Хуссаин
