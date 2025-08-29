Стало известно, какое наследство оставили бездетные Щедрин и Плисецкая
Композитор Щедрин оставил в наследство имущество стоимостью 65 млн рублей
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, Александра Мудрац
Родион Щедрин, композитор и вдовец балерины Майи Плисецкой, скончался сегодня на 93-м году жизни, оставив наследство стоимостью приблизительно 65 млн рублей. Как пишет AиФ, имущество деятеля культуры включает недвижимость в Германии и Литве, а также квартиру в Москве.
Переехавшие в ФРГ в начале 90-х Щедрин и Плисецкая с 2012 года проживали в центре Мюнхена на улице Salvatorstrasse 5, рядом с готической церковью Сальваторкирхе и Литературным домом. Стоимость подобной недвижимости в престижном районе составляет около 570 тыс. долларов (около 45,7 млн рублей). Также пара владела виллой в Тракайском районе Литвы. Оценочная стоимость такой недвижимости достигает 250 тыс. долларов (примерно 20 млн рублей).
В России супруги останавливались в квартире у метро «Тверская», купленной в 1960-е годы. В 2022 году Щедрин передал жильё государству, сейчас там находится музей памяти Плисецкой.
Поскольку у супругов не было детей, ситуация с наследованием вызывает много вопросов.
Напомним, что Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа. Ему было 92 года. Трагическую новость сообщил Мариинский театр. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Согласно завещанию, прах Щедрина необходимо соединить с прахом Плисецкой и развеять его над Россией.