Регион
29 августа, 10:46

Стало известно, какое наследство оставили бездетные Щедрин и Плисецкая

Композитор Щедрин оставил в наследство имущество стоимостью 65 млн рублей

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, Александра Мудрац

Родион Щедрин, композитор и вдовец балерины Майи Плисецкой, скончался сегодня на 93-м году жизни, оставив наследство стоимостью приблизительно 65 млн рублей. Как пишет AиФ, имущество деятеля культуры включает недвижимость в Германии и Литве, а также квартиру в Москве.

Переехавшие в ФРГ в начале 90-х Щедрин и Плисецкая с 2012 года проживали в центре Мюнхена на улице Salvatorstrasse 5, рядом с готической церковью Сальваторкирхе и Литературным домом. Стоимость подобной недвижимости в престижном районе составляет около 570 тыс. долларов (около 45,7 млн рублей). Также пара владела виллой в Тракайском районе Литвы. Оценочная стоимость такой недвижимости достигает 250 тыс. долларов (примерно 20 млн рублей).

«Выдающийся человек»: Цискаридзе вспомнил о «тёплых» днях с Щедриным и Плисецкой в Мадриде
В России супруги останавливались в квартире у метро «Тверская», купленной в 1960-е годы. В 2022 году Щедрин передал жильё государству, сейчас там находится музей памяти Плисецкой.

Поскольку у супругов не было детей, ситуация с наследованием вызывает много вопросов.

Напомним, что Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа. Ему было 92 года. Трагическую новость сообщил Мариинский театр. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Согласно завещанию, прах Щедрина необходимо соединить с прахом Плисецкой и развеять его над Россией.

Полина Никифорова
