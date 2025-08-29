Стало известно, какое наследство оставили бездетные Щедрин и Плисецкая

Родион Щедрин, композитор и вдовец балерины Майи Плисецкой, скончался сегодня на 93-м году жизни, оставив наследство стоимостью приблизительно 65 млн рублей. Как пишет AиФ, имущество деятеля культуры включает недвижимость в Германии и Литве, а также квартиру в Москве.

Переехавшие в ФРГ в начале 90-х Щедрин и Плисецкая с 2012 года проживали в центре Мюнхена на улице Salvatorstrasse 5, рядом с готической церковью Сальваторкирхе и Литературным домом. Стоимость подобной недвижимости в престижном районе составляет около 570 тыс. долларов (около 45,7 млн рублей). Также пара владела виллой в Тракайском районе Литвы. Оценочная стоимость такой недвижимости достигает 250 тыс. долларов (примерно 20 млн рублей).

В России супруги останавливались в квартире у метро «Тверская», купленной в 1960-е годы. В 2022 году Щедрин передал жильё государству, сейчас там находится музей памяти Плисецкой.