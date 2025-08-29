«Выдающийся человек»: Цискаридзе вспомнил о «тёплых» днях с Щедриным и Плисецкой в Мадриде

Российский артист Николай Цискаридзе поделился своими воспоминаниями о советском и российском композиторе Родионе Щедрине, о смерти которого стало известно сегодня, 29 августа. В беседе с RT Цискаридзе рассказал, что ему довелось встретиться с Щедриным и Майей Плисецкой в Мадриде.

«Я общался с Родионом Константиновичем благодаря Майе Михайловне. Она меня представила, это было очень-очень давно. И в разных городах мира мы встречались, в разных странах. Потому что я часто принимал участие в разных юбилеях Майи Михайловны. И всегда это было какое-то очень тёплое, милое и замечательное общение», — пояснил артист.

Цискаридзе добавил, что это было прекрасное время, год юбилея Майи Плисецкой. По его словам, они выступали в Мадриде, а на представлении даже присутствовала королевская семья. Также артисты вместе завтракали каждое утро. Артист особо подчеркнул своё восхищение Щедриным как творческой личностью.