«Выдающийся человек»: Цискаридзе вспомнил о «тёплых» днях с Щедриным и Плисецкой в Мадриде

Цискаридзе назвал композитора Щедрина выдающимся человеком мировой культуры
Николай Цискаридзе и Родион Щедрин. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Геннадий Прохоров
Российский артист Николай Цискаридзе поделился своими воспоминаниями о советском и российском композиторе Родионе Щедрине, о смерти которого стало известно сегодня, 29 августа. В беседе с RT Цискаридзе рассказал, что ему довелось встретиться с Щедриным и Майей Плисецкой в Мадриде.
«Я общался с Родионом Константиновичем благодаря Майе Михайловне. Она меня представила, это было очень-очень давно. И в разных городах мира мы встречались, в разных странах. Потому что я часто принимал участие в разных юбилеях Майи Михайловны. И всегда это было какое-то очень тёплое, милое и замечательное общение», — пояснил артист.
Цискаридзе добавил, что это было прекрасное время, год юбилея Майи Плисецкой. По его словам, они выступали в Мадриде, а на представлении даже присутствовала королевская семья. Также артисты вместе завтракали каждое утро. Артист особо подчеркнул своё восхищение Щедриным как творческой личностью.
«Сегодня очень печальный день. Ушёл один из выдающихся людей нашей страны и мировой культуры. Я выражаю соболезнования всем близким, родным и всем нам», — подытожил собеседник издания.
О кончине композитора сообщил Мариинский театр, на сцене которого неоднократно ставились его произведения. Уход Щедрина является невосполнимой потерей для мировой культуры, завершившейся целой эпохой в истории русского музыкального искусства. Щедрину было 92 года. Причиной смерти является острая сердечная недостаточность.