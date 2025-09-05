На 93-м году жизни скончалась герцогиня Кентская Екатерина
Герцогиня Кентская Екатерина. Обложка © Getty Images / Colin Davey
В 92 года умерла самый пожилой член британской королевской семьи — герцогиня Кентская Екатерина. Она была супругой Эдварда, герцога Кентского, внука короля Георга V и двоюродного брата королевы Елизаветы II.
Широкую известность герцогиня получила благодаря своей многолетней традиции вручать награды победителям Уимблдонского турнира по теннису, чем она занималась более 32 лет. В память о ней над Букингемским дворцом был приспущен флаг.
«С глубокой скорбью Букингемский дворец сообщает о кончине Её королевского Высочества герцогини Кентской. Её Высочество мирно скончалась прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи», — говорится в официальном заявлении канцелярии короля Карла III.
В документе также отмечается, что монарх, его супруга королева Камилла и другие члены королевской семьи с теплотой вспоминают о преданности герцогини различным организациям, её любви к музыке и внимании к молодёжи. Герцогиня Кентская была женой герцога Кентского Эдварда — двоюродного брата королевы Елизаветы II (1926-2022). После ухода королевы три года назад она стала самым возрастным представителем королевской семьи.
Ранее стало известно, что принц Уильям намерен провести коронацию, когда займёт британский престол, с упрощением церемонии. Он задумался о возможности отказа от короны Британской империи, которую использовали для коронации Георга VI, Елизаветы II и его отца, короля Великобритании Карла III.