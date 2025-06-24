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24 июня, 00:46

Принц Уильям намерен избавиться от «нелепой» британской короны

Принц Уильям проведёт коронацию без короны Британской империи

Принц Уильям. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Принц Уильям. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Принц Уильям намерен провести коронацию, когда займёт британский престол, с упрощением церемонии. Он хочет отказаться от традиций, которые ему кажутся устаревшими. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Источники, близкие к принцу, утверждают, что Уильям задумался о возможности отказа от короны Британской империи, которую использовали для коронации Георга VI, Елизаветы II и его отца, короля Великобритании Карла III. Один из информаторов назвал корону «нелепой штуковиной, похожей на предмет из диснеевского мультфильма».

Корону Британской империи изготовили в 1937 году. Она состоит из бархатной шапки с опушкой из меха горностая. На ней расположены 2868 алмазов, 273 жемчужины, 17 сапфиров, 11 изумрудов и 5 рубинов.

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Ранее Life.ru сообщал, что 76-летний Карл III дал несколько советов своему сыну Уильяму, который станет королем после смерти отца. Напомним, что в Британии заявили, что рак Карла III неизлечим. Несмотря на мрачный прогноз относительно полного выздоровления, придворные круги сходятся во мнении, что недуг не станет причиной ухода монарха из жизни.

Лия Мурадьян
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