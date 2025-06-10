Тень над короной: В Британии заявили, что рак Карла III неизлечим
Daily Telegraph: Онкология Карла III неизлечима, но король от неё не умрёт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Heide Pinkall
Онкологию британского короля Карла III нельзя вылечить, но она вряд ли заставит Его Величество покинуть наш мир преждевременно. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.
Несмотря на мрачный прогноз относительно полного выздоровления, придворные круги сходятся во мнении, что недуг не станет причиной ухода монарха из жизни. Скорее, речь идёт о хроническом, но не фатальном состоянии.
Таким образом, Карл III, вероятно, так и не сможет поселиться в королевской комнате Букингемского дворца, ведь резиденцию ремонтируют уже несколько лет, завершить строительство планируется ещё через три года.
Ранее Life.ru рассказывал, что 76-летний Карл III дал несколько наставлений своему сыну Уильяму, который взойдёт на престол после смерти короля. Он попросил обеспечить безопасность королеве Камилле и, что ещё более интересно, передать ей управление дворцом и деньгами. СМИ считают, что принц Уэльский не откажет отцу в просьбе, хотя общество вряд ли будет в восторге от такого. Кстати, Его Величеству постоянно приходится иметь при себе запас крови и дефибриллятор.