Тень над короной: В Британии заявили, что рак Карла III неизлечим

Онкологию британского короля Карла III нельзя вылечить, но она вряд ли заставит Его Величество покинуть наш мир преждевременно. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Несмотря на мрачный прогноз относительно полного выздоровления, придворные круги сходятся во мнении, что недуг не станет причиной ухода монарха из жизни. Скорее, речь идёт о хроническом, но не фатальном состоянии.

Таким образом, Карл III, вероятно, так и не сможет поселиться в королевской комнате Букингемского дворца, ведь резиденцию ремонтируют уже несколько лет, завершить строительство планируется ещё через три года.