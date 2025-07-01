В Великобритании откажутся от королевского поезда ради экономии бюджета
Sky News: Королевская семья Великобритании откажется от спецпоезда к 2027 году
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Британская королевская семья планирует отказаться от использования своего фирменного поезда к 2027 году. Об этом сообщил хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс Чалмерс, его слова приводит телеканал Sky News.
«Решение начать процесс вывода из эксплуатации королевского поезда было принято при поддержке его величества (короля Великобритании Карла III. — Прим. Life.ru)», — приводит слова Чалмерса телеканал.
Он отметил, что королевский двор стремится к рациональному и перспективному распределению финансов, и расходы на содержание поезда были признаны слишком высокими. Альтернативой поезду станут два новых вертолёта, это указано в ежегодном королевском отчёте.
Ранее стало известно, что принц Уильям намерен провести коронацию, когда займёт британский престол, с упрощением церемонии. Он задумался о возможности отказа от короны Британской империи, которую использовали для коронации Георга VI, Елизаветы II и его отца, короля Великобритании Карла III.