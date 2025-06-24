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24 июня, 11:10

«Конец королевской империи»: Маг предрекла принцу Уильяму беду при отказе от короны

Маг Ткачёва: Отказ принца Уильяма от короны может предвещать конец эпохи

Принц Уильям. Обложка © ТАСС / АР

Принц Уильям. Обложка © ТАСС / АР

Желание принца Уильяма в случае унаследования престола отказаться от короны Британской империи, которую использовали для коронации Георга VI, Елизаветы II и Карла III, — это не модный жест или попытка обновить образ монархии, а тревожный знак. Как рассказала маг Екатерина Ткачёва в беседе с Life.ru, такое решение со стороны принца Уэльского может предвещать конец эпохи.

«Корона — это не только украшение, это магический амулет, связанный с силой и легитимностью правителя. В магической традиции она символизирует связь между землёй и небесами, властью и духовностью. Удаление этого атрибута — словно разрыв древних связей, которые связывают монархию с её историей и магической силой», — ответила эксперт.

По её словам, действия принца могут означать отказ от традиций, отказ от магического наследия, которое веками поддерживало стабильность государства. Это в свою очередь грозит британской монархии началом конца, ведь без защиты и силы короны легитимность правления окажется под вопросом. Ткачёва отметила, что в магическом мире такие отказы предвещают разрушение старых структур и приход новых сил, которые являются более хаотичными и непредсказуемыми.

«Исторические пророчества предупреждают: когда символы власти исчезают или утрачивают свою силу, империя начинает распадаться. В случае с Британией это может стать концом вековой традиции монархического правления, превращением королевства в обычную республику или даже в хаотическую территорию без централизованной власти», — подчеркнула эксперт.

Перемены неизбежны, но, как считает Ткачёва, важно помнить о балансе сил. В этом случае удаление короны станет настоящим вызовом древним законам магии и судьбы. Если же вызов будет принят, то последствия ожидаются катастрофическими. Маг уверена, что будущее Великобритании зависит не только от политических решений и общественного мнения, оно связано с высшими силами.

«Я предостерегаю: конец королевской империи — уже на горизонте. Всё зависит от того, как будут обращаться с её символами», — сказала Ткачёва.

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Напомним, принц Уильям намерен провести коронацию, когда займёт британский престол, с упрощением церемонии. Он хочет отказаться от традиций, которые ему кажутся устаревшими. Корону Британской империи изготовили в 1937 году. Она состоит из бархатной шапки с опушкой из меха горностая. На ней расположены 2868 алмазов, 273 жемчужины, 17 сапфиров, 11 изумрудов и 5 рубинов.

Юлия Сафиулина
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