Советский актёр Борис Мартынов умер в Омске

На 88-м году жизни в Омске скончался известный советский и российский режиссер, актер театра и кино Борис Мартынов. Информация об этом появилась на портале kino-teatr.ru.

«Борис Мартынов… 11 июля 1938, Омск — сентябрь 2025», — говорится в карточке режиссёра на сайте.

Точная дата ухода из жизни и причина смерти не приводятся. Известно, что Мартынов был выпускником Театрального училища имени Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова. За свою продолжительную карьеру он работал во многих театрах страны, включая Малый театр, Крымский Русский драматический театр, Луганский областной русский драмтеатр и Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр.