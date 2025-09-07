На 78-м году жизни умер советский писатель-фантаст Головачёв

Советский и российский писатель-фантаст Василий Головачёв скончался в возрасте 77 лет на фоне проблем с сердцем. Об этом сообщил на своей странице в ЖЖ писатель Эдуард Геворкян.

По его словам, литератор ушёл из жизни в больнице несколькими часами ранее. В июне этого года Головачёв отметил свой последний день рождения.

Головачёв начал публиковаться ещё в 1960-х годах и стал автором 60 романов и такого же количества рассказов, удостоившись множества литературных наград. В 2009 году по его книге «Смерш-2» вышел фильм «Запрещённая реальность» с Владимиром Вдовиченковым, Александром Балуевым и Любовью Толкалиной в главных ролях.