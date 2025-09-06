Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли и легендарный вратарь Кен Драйден

Легендарный вратарь «Монреаля Канадиенс» и сборной Канады, шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден скончался на 79-м году жизни. Как сообщила пресс-служба его бывшего клуба, причиной смерти хоккеиста стала онкологическая болезнь.

«Кен Драйден был выдающимся спортсменом и человеком, а за маской скрывалась невероятная личность. Сегодня мы скорбим не только о потере краеугольного камня одной из величайших хоккейных династий, но и о потере семьянина, заботливого гражданина и джентльмена, глубоко повлиявшего на нашу жизнь и жизнь общества на протяжении поколений. Он был одной из настоящих легенд, которые помогли сделать этот клуб таким, каким он является сегодня», — сказал владелец «Монреаля» Джефф Молсон.

Драйден был одной из легенд, сформировавших клуб, и воплощал в себе всё лучшее, что есть в «Монреале», а его наследие выходит за рамки спорта. От имени клуба Молсон выразил соболезнования семье и друзьям хоккеиста.

Кен Драйден, начинавший карьеру в «Бостоне», большую её часть провёл в «Монреале», с которым шесть раз выигрывал главный трофей НХЛ и пять раз признавался лучшим голкипером сезона. По количеству завоёванных Кубков Стэнли он делит рекорд среди вратарей с другим легендарным голкипером Жаком Плантом.