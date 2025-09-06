Мессенджер MAX
6 сентября, 10:20

Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли и легендарный вратарь Кен Драйден

Легендарный вратарь «Монреаля Канадиенс» и сборной Канады, шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден скончался на 79-м году жизни. Как сообщила пресс-служба его бывшего клуба, причиной смерти хоккеиста стала онкологическая болезнь.

«Кен Драйден был выдающимся спортсменом и человеком, а за маской скрывалась невероятная личность. Сегодня мы скорбим не только о потере краеугольного камня одной из величайших хоккейных династий, но и о потере семьянина, заботливого гражданина и джентльмена, глубоко повлиявшего на нашу жизнь и жизнь общества на протяжении поколений. Он был одной из настоящих легенд, которые помогли сделать этот клуб таким, каким он является сегодня», сказал владелец «Монреаля» Джефф Молсон.

Драйден был одной из легенд, сформировавших клуб, и воплощал в себе всё лучшее, что есть в «Монреале», а его наследие выходит за рамки спорта. От имени клуба Молсон выразил соболезнования семье и друзьям хоккеиста.

Кен Драйден, начинавший карьеру в «Бостоне», большую её часть провёл в «Монреале», с которым шесть раз выигрывал главный трофей НХЛ и пять раз признавался лучшим голкипером сезона. По количеству завоёванных Кубков Стэнли он делит рекорд среди вратарей с другим легендарным голкипером Жаком Плантом.

Ранее мир спорта понёс утрату в лице Геннадия Штромбергера, экс-футболиста ЦСКА. Его вклад в команду и достижения, такие как победа в первой лиге СССР, останутся в памяти болельщиков и коллег. После завершения карьеры игрока он продолжал вносить свой вклад в развитие футбола, работая тренером и начальником команды.

