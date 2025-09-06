В возрасте 78 лет умер сооснователь рок-группы The Turtles Марк Вольман

На 79-м году жизни скончался Марк Вольман, сооснователь культовой американской рок-группы The Turtles. О его смерти после диагностированной в 2020 году болезни сообщило издание RadarOnline.com.

Музыкант умер 5 сентября в Нэшвилле, оставив после себя наследие в виде таких хитов, как «Happy Together» и «Elenore». В последние годы здоровье Вольмана вызывало опасения — в 2020 году ему диагностировали деменцию с тельцами Леви.

Несмотря на прогрессирующее неврологическое заболевание, сопровождавшееся галлюцинациями и тремором, он продолжал выступать с группой в туре Happy Together и сохранял позитивный взгляд на жизнь. В 2023 году музыкант говорил, что воспринял диагноз как начало новой главы и намерен прожить её максимально полно.

Вольман поддерживал связь с поклонниками, даже во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе призывая их не терять веру и силы. Он подчёркивал, что дух человека невозможно сломить, а важнейшую роль играет поддержка друзей.

Его музыкальная карьера началась в старших классах, когда он присоединился к группе одноклассника Ховарда Кейлана Crossfires, позже преобразованной в The Turtles. Первым крупным успехом коллектива стал кавер на композицию Боба Дилана «It Ain’t Me Babe», открывший им путь к мировой славе.

После распада The Turtles в 1970 году Вольман и Кейлан создали дуэт Flo & Eddie, сотрудничали с Frank Zappa’s Mothers of Invention, а также участвовали в записях Duran Duran и Брюса Спрингстина в качестве бэк-вокалистов.