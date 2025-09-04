Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 13:19

Умер «король итальянской моды» Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани умер на 92-м году жизни

Обложка © Wikipedia / Jan Schroeder

Обложка © Wikipedia / Jan Schroeder

Умер знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани. Об этом сообщает газета La Repubblica. Ему был 91 год.

11 июля «королю итальянской моды» исполнился 91 год. В последние месяцы СМИ сообщали об ухудшении состояния здоровья модельера.

Умерший итальянский модельер Роберто Кавалли оставил годовалого сына
Умерший итальянский модельер Роберто Кавалли оставил годовалого сына

Джорджо Армани — всемирно известный итальянский модельер, основатель одноименной модной империи, оказавший огромное влияние на индустрию моды. Родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия. Изначально изучал медицину, но оставил университет и начал карьеру с работы в универмаге La Rinascente. Это стало его первым шагом в мире моды. В 1975 году он основал собственную компанию Giorgio Armani S.p.A. вместе с партнёром Серджио Галеотти. Мировую известность и признание Армани получил благодаря своему революционному подходу к дизайну деловых костюмов, предложив более мягкие, неструктурированные и комфортные модели, которые отказались от жёстких рамок традиционной формальной одежды. Его стиль, характеризуемый элегантностью, минимализмом и роскошной простотой, стал определяющим для деловой моды 1980-х годов. Помимо люксового бренда Giorgio Armani, его империя включает такие линии, как Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa и многие другие.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Италия
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar