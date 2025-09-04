Умер «король итальянской моды» Джорджо Армани

Джорджо Армани — всемирно известный итальянский модельер, основатель одноименной модной империи, оказавший огромное влияние на индустрию моды. Родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия. Изначально изучал медицину, но оставил университет и начал карьеру с работы в универмаге La Rinascente. Это стало его первым шагом в мире моды. В 1975 году он основал собственную компанию Giorgio Armani S.p.A. вместе с партнёром Серджио Галеотти. Мировую известность и признание Армани получил благодаря своему революционному подходу к дизайну деловых костюмов, предложив более мягкие, неструктурированные и комфортные модели, которые отказались от жёстких рамок традиционной формальной одежды. Его стиль, характеризуемый элегантностью, минимализмом и роскошной простотой, стал определяющим для деловой моды 1980-х годов. Помимо люксового бренда Giorgio Armani, его империя включает такие линии, как Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa и многие другие.