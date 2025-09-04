Умер Джорджо Армани: Life.ru показывает 10 самых красивых платьев модельера за всю карьеру Оглавление Виктория Бекхэм в платье Armani на Met Gala в 2008 году Дженнифер Лопес в платье Armani на церемонии вручения премии «Оскар» в 2010 году Милла Йовович в платье Armani на церемонии «Золотой глобус» в 2011 году Марго Робби в платье Armani на премьере фильма «Волк с Уолл-стрит» в 2013 году Наоми Уоттс в платье Armani на церемонии вручения премии «Оскар» в 2015 году Рианна в платье Armani на премии «Грэмми» в 2017 году Леди Гага в платье Armani на премьере фильма «Звезда родилась» в Торонто, 2018 Кейт Бланшетт в платье Armani на Венецианском кинофестивале в 2018 году Николь Кидман в платье Armani на церемонии вручения премии «Оскар» в 2018 году Деми Мур в платье Armani на церемонии «Оскар» в 2025 году Смерть Джорджо Армани 4 сентября стала катастрофой в мире моды. Король мировой fashion-индустрии скончался на 92-м году жизни. Стиль, роскошь, утончённость — вот его второе имя. В материале от Life.ru показываем 10 самых красивых платьев за всю карьеру Армани. 4 сентября, 16:00 Умер Джорджо Армани. Мир моды, высший свет и Голливуд не оправятся от этой потери. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / ZUMA, АР / Evan Agostini, ZUMA / Lisa O'Connor, ZEUS / Kristin Callahan - Ace Pictures

Сегодня мир моды погрузился в траур: не стало Джорджо Армани — легендарного стилиста и человека, чьё имя стало символом утончённой элегантности. Его уход — невосполнимая потеря, ведь именно Армани научил нас понимать, что истинная красота в простоте и в силе деталей. Миллионы поклонников по всему миру сегодня вспоминают его работы, которые навсегда изменили представление о стиле и женственности. В память о великом мастере мы собрали 10 самых красивых платьев Джорджо Армани, которые стали знаковыми за всю его карьеру и по сей день остаются эталоном безупречного вкуса.

Виктория Бекхэм в платье Armani на Met Gala в 2008 году

Виктория Бекхэм порадовала общественность в 2008 году своим появлением в белоснежном платье от Armani Prive. Фото © ТАСС / АР / Peter Kramer

Супруги Дэвид и Виктория Бекхэм появились в 2008 году на Met Gala. Честно, костюм больше напоминал свадебный, а об эпатажности поздних нарядов этого знаменитого американского звёздного бала речь ещё не шла. Виктория Бекхэм в белом полупрозрачном платье от Armani — со сложной вышивкой, поясом и смелыми разрезами. По форме платье чем-то напоминает смокинг.

Дженнифер Лопес в платье Armani на церемонии вручения премии «Оскар» в 2010 году

Дженнифер Лопес пришла на «Оскар» 2010 года в элегантном платье от Armani Prive. Фото © ТАСС / РА / Dave-Bedrosian-Geisler-Fotopress

На церемонии вручения премии «Оскар» в 2010 году Дженнифер Лопес появилась в платье от Armani. Его дизайн чем-то напоминал дворянские наряды XIX века. Тот самый момент, когда чуть-чуть оголились плечи — и произошёл плавный переход от пышных юбок прошлого столетия к модернизму современности. Платье из полупрозрачной, вышитой отливающей аметистом ткани кажется буквально воздушным. Кстати, клатч у неё тоже от Armani. Джей Ло на «Оскаре» вручала награду за лучший саундтрек.

Милла Йовович в платье Armani на церемонии «Золотой глобус» в 2011 году

Милла Йовович в 2011 году появилась на премии «Золотой глобус» в платье от Armani Prive. Фото © ТАСС / MaryEvans / Allstar / Graham / Whitby

В 1990 году Armani помог выиграть премию «Золотой глобус» Джулии Робертс. Но это было не платье. Девушка пришла на церемонию в мужском костюме. А вот звезда «Обители зла» предстала на «Золотом глобусе» в платье, что было пошито в лучших традициях золотого Голливуда. Такие платья для красной дорожки — добрая традиция, самый эффективный способ показать свои элегантность и шик.

Марго Робби в платье Armani на премьере фильма «Волк с Уолл-стрит» в 2013 году

Марго Робби сыграла одну из главных ролей в фильме «Волк с Уолл-стрит» в 2013 году. Фото © ТАСС / ZEUS / Kristin / Callahan / Ace-Pictures

«Волк с Уолл-стрит» — это чёрная комедия, где Леонардо Ди Каприо играет финансиста Джордана Белфорта. Марго Робби перевоплотилась в Наоми Лапалья, модель и жену магната. После съёмок с Ди Каприо Робби ждал действительно впечатляющий успех. На премьере фильма в 2013 году её можно было заметить в белом платье с чёрным поясом, а весь ансамбль стилизован под эстетику модернизма ХХ годов, поклон «Великому Гэтсби». Одно плечо нарочито оголено — в духе времени.

Наоми Уоттс в платье Armani на церемонии вручения премии «Оскар» в 2015 году

Наоми Уоттс в 2015 году появилась на премии «Оскар» в чёрно-серебряном платье от Armani Prive. Фото © ТАСС / АР / Chris-Pizzello

В 2015 году проходила 87-я церемония награждения «Оскар». Наоми Уоттс играла роль в фильме «Бёрдмэн», который был номинирован. Уоттс поразила всех: и жюри, и журналистов. Её наряд выступил символом элегантности и утончённого вкуса. Современный «кирпичный» паттерн, где блестящее серебро смешивается с тонкими чёрными линиями, а также смелый и современный, но органично вписавшийся в наряд топ заставили критиков обомлеть. И всё это — благодаря Джорджо Армани.

Рианна в платье Armani на премии «Грэмми» в 2017 году

На церемонии вручения «Грэмми» в 2017 году Рианна победила в восьми номинациях. И пришла в платье Armani Prive. Фото © ТАСС / ZUMA / Lisa-O'Connor

Певица Рианна пришла на 59-ю церемонию вручения «Грэмми» в 2017 году во всеоружии. Она победила в восьми номинациях, включая «Лучшую запись года» и «Лучший современный урбан-альбом». На ней было платье от Armani, а ведь для таких событий они шьются на заказ! Рианна предпочла микс современности с классикой. Пышная чёрная бархатная юбка в стиле прошедших веков сочетается с коротким топом оранжевого цвета. Такое сочетание цветов плотно связано с современным стилем.

Леди Гага в платье Armani на премьере фильма «Звезда родилась» в Торонто, 2018

Леди Гага — в миру Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта — появлялась в платье Armani Prive на премьере своего фильма. Фото © ТАСС / АР / Evan-Agostini

В 2018 году Леди Гага, то есть Стефани Джерманотта, снялась в главной роли в фильме «Звезда родилась». Она исполняет главную роль. Певица Элли Кампана по сюжету знакомится с кантри-исполнителем, и они начинают любить друг друга. На премьере фильма в Торонто Джерманотта появилась в чёрном платье с вуалью и в элегантной чёрной шапочке. Костюм, естественно, от Armani. Плечи оголены, но это не классическое маленькое чёрное платье, а смелое прочтение традиционного образа.

Кейт Бланшетт в платье Armani на Венецианском кинофестивале в 2018 году

Кейт Бланшетт появилась в 2018 году на Венецианском кинофестивале в платье от Armani Prive. Фото © ТАСС / ZUMA / Dave-Bedrosian

Венецианский фестиваль 2018 года прошёл действительно масштабно. Там появились и Оливия Колман, и режиссёр Тайка Вайтити, а жюри возглавил Гильермо дель Торо. Кейт Бланшетт появилась на красной дорожке в платье от Armani. Она и раньше любила перья, но на момент 2018-го просто затмила всех своим великолепием. На ней было элегантное узкое чёрное платье с белыми перьевыми элементами на плечах.

Николь Кидман в платье Armani на церемонии вручения премии «Оскар» в 2018 году

Николь Кидман появилась в ослепляющем синем платье на церемонии «Оскар» в 2018 году. Фото © ТАСС / АР / Chris-Pizzello

В 2018 году церемонию вручения премии «Оскар» в качестве гостьи посетила Николь Кидман. Это был долгожданный подарок как для аудитории, так и для критиков: актриса вышла на красную дорожку в ослепительном шёлковом синем платье от Armani. На её поясе красовался огромный бант, а само платье имело достаточно плотную структуру — например, корсетный каркас был расположен прямо над бантом. Смелый вырез и открытые плечи добавляли образу стиля.

Деми Мур в платье Armani на церемонии «Оскар» в 2025 году

«Оскар» в 2025-м запомнился не только Юрой Борисовым, но и шикарным платьем Деми Мур. Фото © ТАСС / АР / Jae C. Hong

В 2025 году Деми Мур появилась на церемонии вручения «Оскар» в платье от Armani. Оно было просто шикарным. Казалось бы, одежда была вышита из серебра — настолько благородным получился паттерн на этом наряде. Актриса номинировалась на «Лучшую женскую роль» в фильме «Субстанция», но премию получила исполнительница главной роли в «Аноре».

Вместе с Джорджо Армани мы потеряли не только того, кто числился среди величайших стилистов в истории. Мы потеряли целую эпоху. Невозможно представить современный мир без масштабных событий в мире кино и светских балов по типу Met Gala. Невозможно представить звёзд, посещающих эти мероприятия, без платьев от Джорджо Армани. Дата и место прощания с мэтром уже объявлены, об этом сообщал Life.ru.

Авторы Анна Волкова