Объявлены дата и место прощания с Джорджо Армани

Прощание с Джорджо Армани пройдёт в Милане 6 и 7 сентября
Итальянские телеканалы сообщают, что церемония прощания с легендарным модельером Джорджо Армани состоится в Милане 6 и 7 сентября в здании Teatro Armani. Похороны пройдут в частном порядке, согласно воле покойного.
Модельер ушёл из жизни в кругу близких людей, причём незадолго до кончины его состояние здоровья заметно ухудшилось. Причина смерти не раскрывается.
Решение провести церемонию в непубличном формате соответствует желанию самого Армани, который всегда ценил приватность и сдержанность. Несмотря на мировую известность, модельер предпочитал избегать излишнего внимания к своей личной жизни.
Ранее мы писали, что 11 июля Армани исполнился 91 год. В последнее время СМИ неоднократно писали о проблемах со здоровьем у дизайнера, однако он сам никак не комментировал эту информацию. Армани представил свою первую коллекцию под собственным именем в 1974 году, которая состояла из элегантных классических мужских костюмов в коричневых, серых и чёрных тонах. Уже в июле 1975 года вместе с партнёром Серджо Галеотти основал в Милане Дом моды Giorgio Armani, который стал символом итальянского стиля и роскоши. Модельер входит в число богатейших людей Италии — по оценкам Forbes, его состояние составляет 11,6 млрд долларов.