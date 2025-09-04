Объявлены дата и место прощания с Джорджо Армани

Ранее мы писали, что 11 июля Армани исполнился 91 год. В последнее время СМИ неоднократно писали о проблемах со здоровьем у дизайнера, однако он сам никак не комментировал эту информацию. Армани представил свою первую коллекцию под собственным именем в 1974 году, которая состояла из элегантных классических мужских костюмов в коричневых, серых и чёрных тонах. Уже в июле 1975 года вместе с партнёром Серджо Галеотти основал в Милане Дом моды Giorgio Armani, который стал символом итальянского стиля и роскоши. Модельер входит в число богатейших людей Италии — по оценкам Forbes, его состояние составляет 11,6 млрд долларов.