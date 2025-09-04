«Хорошая репутация»: Продюсер раскрыл, как в российском шоу-бизнесе относятся к Боне

Летний конфликт между невестой певца Григория Лепса Авророй Кибой и моделью Викторией Боней объясняется конкуренцией двух светских львиц. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, отметив, что на репутации Бони в шоу-бизнесе этот небольшой скандал не сказался.

«Две девочки — конкурентки. Что одна светская львица, что другая. Виктория является рукопожатной, и её никто не избегает на светских мероприятиях. К Боне хорошо относятся, у неё хорошая репутация», — высказался Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».

Эксперт отметил, что, несмотря на жизнь за границей, Боня остаётся востребованной артисткой в России. По его словам, у модели стабильно появляются заказы на корпоративы и рекламные контракты. Дворцов также уточнил, что Виктория не завышает гонорары, что делает её привлекательной для рекламодателей. Он подтвердил, что популярность модели позволяет ей успешно работать на российском рынке.