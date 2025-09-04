Мессенджер MAX
4 сентября, 12:53

«Хорошая репутация»: Продюсер раскрыл, как в российском шоу-бизнесе относятся к Боне

Продюсер Дворцов: Боня была и остаётся рукопожатной в шоу-бизнесе

Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriabonya

Летний конфликт между невестой певца Григория Лепса Авророй Кибой и моделью Викторией Боней объясняется конкуренцией двух светских львиц. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, отметив, что на репутации Бони в шоу-бизнесе этот небольшой скандал не сказался.

«Две девочки — конкурентки. Что одна светская львица, что другая. Виктория является рукопожатной, и её никто не избегает на светских мероприятиях. К Боне хорошо относятся, у неё хорошая репутация», — высказался Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».

Эксперт отметил, что, несмотря на жизнь за границей, Боня остаётся востребованной артисткой в России. По его словам, у модели стабильно появляются заказы на корпоративы и рекламные контракты. Дворцов также уточнил, что Виктория не завышает гонорары, что делает её привлекательной для рекламодателей. Он подтвердил, что популярность модели позволяет ей успешно работать на российском рынке.

«Внутри обрела себя»: Виктория Боня заявила, что не мечтает о мужчинах

Напомним, в июле между Авророй Кибой и Викторией Боней произошёл публичный конфликт, после того как телеведущая заявила, что отец Кибы скончался, оставив семье огромные долги. Невеста Лепса опровергла эти слова, добавив от себя, что модель плохо понимает о чём говорит, ведь «всю жизнь была чьей-то любовницей».

