Регион
12 августа, 11:20

«Внутри обрела себя»: Виктория Боня заявила, что не мечтает о мужчинах

Телеведущая Виктория Боня заявила, что ей хорошо и в одиночестве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня откровенно поделилась своим взглядом на отношения и личное счастье. На презентации собственного косметического бренда она призналась, что в данный момент не испытывает потребности в романтическом партнёре, поскольку ей хорошо одной. Об этом она сообщила Пятому каналу.

Боня — о мужчинах. Видео © Пятый канал

«Я вообще не мечтаю о мужчинах. Скажу честно, в настоящее время у меня есть кому занять меня. И поэтому у меня нет мыслей, что я хочу какого-то мужчину. Я настолько внутри обрела себя, что мне никто не нужен, чтобы быть счастливой. Я уже счастлива», — сказала Боня.

Она подчеркнула, что в потенциальном спутнике жизни ищет лишь человека, который уже обрёл эту внутреннюю полноту. Однако пытаться заполнить пустоту внутри себя кем-то — это совсем не её подход.

Ранее 13-летняя дочь Виктории Бони Анджелина в совместном ролике с матерью начала требовать отвезти её в Дубай, поселив в отеле обязательно бизнес-класса. Когда телеведущая спросила, откуда на всё это брать деньги, девочка предложила сдать маму какому-нибудь богатому папику. Пользователей удивило такое потребительское отношение.

