Статус, культура и благосостояние: Лисовец назвал лучшее творение Джорджио Армани
Стилист Лисовец: Бренд Армани ассоциируется с изысканной и умной роскошью
Обложка © Getty Images / Stephane Cardinale
Итальянский модельер Джорджио Армани навсегда изменил представление о мужской элегантности, создав эталон интеллигентной роскоши через безупречный крой и простоту линий. Таким мнением с Life.ru поделился известный российский стилист Владислав Лисовец, комментируя смерть выдающегося кутюрье.
Джорджио Армани у меня ассоциируется с трикотажным мужским пиджаком. У него всегда они были какие-то особенные, имели исконно итальянский крой — не суперофициальные, [но олицетворяющие статус].
Собеседник Life.ru пояснил, что для него бренд Giorgio Armani ассоциируется с изысканной и умной роскошью. Он подчеркнул, что даже в женских силуэтах, где применялись мерцающие ткани, прослеживалась глубокая продуманность. Armani, по его словам, является воплощением культуры, благосостояния.
По мнению Лисовца, хотя классика Armani и не всегда будоражит коллекционеров, именно её вечная элегантность сделала бренд эталоном итальянского стиля. Он также выделил виртуозное владение фактурами, благодаря чему ткани приобретают деликатное, неброское сияние.
Сегодня, 4 сентября, в возрасте 91 года скончался Джорджио Армани — легенда мировой моды и основатель одноименного дома. В последние месяцы дизайнер восстанавливался после госпитализации, но даже в это время продолжал работать.