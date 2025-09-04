Статус, культура и благосостояние: Лисовец назвал лучшее творение Джорджио Армани

Итальянский модельер Джорджио Армани навсегда изменил представление о мужской элегантности, создав эталон интеллигентной роскоши через безупречный крой и простоту линий. Таким мнением с Life.ru поделился известный российский стилист Владислав Лисовец, комментируя смерть выдающегося кутюрье.

Джорджио Армани у меня ассоциируется с трикотажным мужским пиджаком. У него всегда они были какие-то особенные, имели исконно итальянский крой — не суперофициальные, [но олицетворяющие статус]. Владислав Лисовец Эксперт моды, стилист

Собеседник Life.ru пояснил, что для него бренд Giorgio Armani ассоциируется с изысканной и умной роскошью. Он подчеркнул, что даже в женских силуэтах, где применялись мерцающие ткани, прослеживалась глубокая продуманность. Armani, по его словам, является воплощением культуры, благосостояния.

По мнению Лисовца, хотя классика Armani и не всегда будоражит коллекционеров, именно её вечная элегантность сделала бренд эталоном итальянского стиля. Он также выделил виртуозное владение фактурами, благодаря чему ткани приобретают деликатное, неброское сияние.